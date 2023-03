Tessin: Après les défibrillateurs, le kit de sauvetage d’urgence des dents

Une dent cassée, c’est toute une histoire, tant pour celui qui la subit que pour celui qui doit soigner. Le médecin-dentiste doit souvent parer au plus pressé si les bonnes mesures n’ont pas été immédiatement prises. Et ces bonnes mesures consistent à récupérer le morceau de dent et le plonger une solution saline stérile proposée en pharmacie ou dans une boîte spéciale de secours dentaire. «Le traitement d’une dent perdue, surtout à un jeune âge, est un défi professionnel majeur pour chaque dentiste», souligne dans 20 Minuti Yves Jacot-Descombes, membre du comité de la Société tessinoise des dentistes, en précisant que le problème «peut durer des années et entraîner des coûts élevés».