Football: Après les désillusions, l’Angleterre et l’Italie rêvent de retrouver la gloire

L’Italie et l’Angleterre veulent retrouver les mêmes sommets qu’en 2021, lorsque les deux équipes s’étaient affrontées en finale de l’Euro. AFP

En juillet 2021, il s’agissait d’une finale entre les deux meilleures équipes d’Europe. Un an et demi plus tard, l’affrontement entre l’Italie et l’Angleterre, ce jeudi soir à Naples (20h45) pour lancer la campagne de qualification pour l’Euro 2024, prend la forme d’un duel de revanchards.

L'Italie aborde ce rendez-vous parée du statut paradoxal de tenante du titre et d'outsider sans certitudes. Les «Nuits magiques» de l'été 2021 à Wembley semblent bien loin pour les Azzurri. Ces derniers ont payé cher l'an dernier pour apprendre que leur statut de champions d'Europe ne les protégeait pas d'une déroute: humiliés par les Macédoniens à Palerme (1-0), ils ont manqué pour la deuxième fois de suite le Mondial disputé au Qatar fin 2022.

La détresse des Italiens après leur défaite face à la Macédoine du Nord, il y a un an. Imago

Resté aux commandes malgré ce «crash», Roberto Mancini s'est attelé à une nouvelle reconstruction après celle déjà menée à son arrivée, en 2018. Avec l'envie de prouver que le succès de l'Euro n'était pas un simple coup de chance, mais aussi des doutes certains face à un manque criant de jeunes talents dans le football italien.

Et ce n'est pas le printemps inattendu des clubs de Serie A en Ligue des champions, avec trois qualifiés pour les quarts de finale, du jamais vu depuis 17 ans, qui le rassure. Le Naples du Nigérian Victor Osimhen, l'Inter Milan de l'Argentin Lautaro Martinez et l'AC Milan du Français Mike Maignan, les trois qualifiés en question, «ont sept ou huit joueurs italiens au total, c'est la réalité…», a soupiré le sélectionneur lundi, refusant de voir une «renaissance» dans ce tir groupé en C1.

Pénurie d’attaquants

Depuis plusieurs années, la pénurie est particulièrement marquée en attaque, où l'Italie ne dispose d'aucun vrai élément de calibre international. D'autant qu'aucun des trois offensifs de la finale de Wembley de 2021 n'est dans la liste cette fois-ci: Ciro Immobile et Federico Chiesa sont blessés et Lorenzo Insigne s'est exilé loin de la Nazionale en rejoignant Toronto l'été dernier.

Après le coup raté du Brésilien de naissance Joao Pedro, appelé à la rescousse pour le barrage contre la Macédoine du Nord, Mancini a tenté un nouveau pari en convoquant Mateo Retegui (23 ans), l’avant-centre italo-argentin du Club Atlético Tigre, actuellement meilleur buteur du championnat argentin. Il a aussi rappelé Simone Pafundi, tout juste 17 ans, à qui il avait offert une première sélection contre l'Albanie (3-1) en novembre mais qui n'a joué depuis que neuf minutes en Serie A avec l'Udinese.

Avec ces choix, le sélectionneur semble jouer la carte de l'enthousiasme, plutôt que de faire appel aux plus expérimentés Nicolo Zaniolo (Galatasaray) ou Moise Kean (Juventus), insuffisamment en forme à ses yeux, ou Mattia Zaccagni, actuel co-meilleur buteur de la Lazio Rome avec 9 buts.

Potentiel intimidant en Angleterre

Du côté de l’Angleterre, Gareth Southgate part en reconquête avec les Three Lions après avoir hésité un temps à rester à leur tête suite à la désillusion contre la France en quarts de finale du Mondial 2022.

Après une demi-finale au Mondial en Russie en 2018 puis une finale à l'Euro contre l'Italie en 2021, une défaite en quart ressemblait à un pas en arrière pour des Anglais qui attendent toujours un sacre majeur depuis 1966. Gareth Southgate avait évoqué 18 mois difficiles entre la terrible nuit de Wembley et celle, presque aussi cruelle, du stade Al-Bayt où un pénalty envoyé dans le ciel qatari par Harry Kane, à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, avait mis fin à un parcours plutôt convainquant des Anglais jusque-là. Les critiques souvent sévères - et parfois fondées - sur le jeu de son équipe, lors d'une Ligue des nations catastrophique, avaient atteint le sélectionneur qui se veut consensuel et fédérateur.

Réconforté par Kyle Walker, Harry Kane avait manqué un penalty capital face à la France en quart de finale du dernier Mondial. AFP

Après avoir ramené jusqu’à la 5e place mondiale du classement FIFA une sélection à la dérive à son arrivée, il n'avait plus grand-chose à prouver. Mais Southgate veut relever le défi d’aller au bout de l'Euro 2024 en Allemagne. Il faudra évidemment passer les éliminatoires qui débutent alors que beaucoup de joueurs semblent au sommet de leur forme, malgré le forfait de Marcus Rashford, étincelant avec Manchester United depuis le retour du Qatar.

Avec Bukayo Saka (Arsenal), Jack Grealish ou Phil Foden (Manchester City), Reece James et Ben Chilwell (Chelsea) ou Jude Bellingham (Dortmund), sans oublier Kane, dans l'ombre de Erling Haaland en Premier League, mais qui déjà auteur de 21 buts en 28 matches avec Tottenham, le potentiel offensif est plus intimidant que jamais. Kane n'est d'ailleurs plus qu'à un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions, ce qu'il espère réaliser contre l'Italie, jeudi, ou au plus tard dimanche, contre l'Ukraine, à Wembley.

Avec l'élargissement de l'Euro à 24 équipes, les deux premiers de la poule, qui comprend également la Macédoine du nord et Malte, seront qualifiés directement. Et il faudra trouver les mots pour redonner de l'allant à ce groupe d'habitude si performant en éliminatoires. «Je sais exactement où nos cadres en sont vis-à-vis de ce défi: ils sont prêts. Les (Jordan) Henderson, Kane, vont donner le ton pour la mentalité dont on aura besoin», a assuré le sélectionneur.