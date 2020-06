Rebond du Covid-19 à Pékin

Après les écoles fermées, un millier de vols annulés

Confrontées à des nouvelles contaminations, les autorités de la capitale chinoise prennent des mesures drastiques. Mercredi, deux tiers des vols en partance ou à destination de Pékin ont été annulés.

Au moment où les autorités tentaient d'enrayer un rebond de Covid-19 lié à un des plus gros marchés d'Asie, les aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus 1225 vols, a indiqué le «Quotidien du Peuple», journal officiel du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir. L'application spécialisée Variflight faisait état d'un taux d'annulation des vols à l'arrivée de 66%, et de 64% au départ, dans les deux aéroports internationaux de la capitale.