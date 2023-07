France: Des festivités du 14-Juillet sous très haute surveillance

Quelque 130’000 policiers et gendarmes, des unités d’élite et des blindés seront sur le pont de jeudi soir à samedi matin (image d’illustration).

Pour la première fois un 14 juillet, les forces spéciales de la police et de la gendarmerie, ainsi que les hélicoptères et les véhicules blindés de la gendarmerie seront engagés dans les communes les plus sensibles, a ajouté le ministre. Rien qu’à Paris, le préfet de police Laurent Nuñez a évalué à «pas loin de» 10’000 les effectifs des forces de l’ordre sur le terrain dans la capitale et ses départements limitrophes. Quelque 40’000 pompiers seront également mobilisés chaque nuit pour intervenir sur les feux de poubelles et autres incendies de voitures et bâtiments.