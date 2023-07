Après les émeutes, Macron prône «l’ordre, l’ordre, l’ordre»

Le président français Emmanuel Macron a prôné lundi «l’ordre, l’ordre, l’ordre», et un «retour de l’autorité», en tirant un bilan des émeutes urbaines qui ont secoué la France fin juin, à l’occasion d’un entretien télévisé depuis la Nouvelle-Calédonie . Il n’avait pas fait de discours durant les festivités du 14 juillet.

«Le retour à l’ordre a prévalu»

«Le retour à l’ordre a prévalu» et «on a eu une réponse judiciaire implacable», a déclaré Macron, interrogé un mois après les émeutes . La mort d’un adolescent tué par un policier le 27 juin, en banlieue parisienne, avait entraîné plusieurs nuits de violences et des centaines de millions d’euros de dégâts dans plusieurs villes du pays.

De la violence qui a conduit à «brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques» et de cette «violence de pillage», «la leçon que j’en tire c’est l’ordre, l’ordre, l’ordre», a déclaré le président dans cet entretien diffusé à la télévision. «L’ordre doit prévaloir. Il n’y a pas de liberté sans ordre, c’est l’ordre républicain et le retour au calme», a-t-il insisté.

Soulignant que la grande majorité des émeutiers étaient des jeunes gens, souvent inconnus des services de police, il a souligné la nécessité de «responsabiliser» et «accompagner» les familles et de «réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre». Au total plus de 1300 personnes ont été présentées à la justice après ces émeutes, dont 608 mineurs, qui n’ont pour la plupart pas été jugés.