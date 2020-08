Le Liban reconfine Après les explosions, «la catastrophe du coronavirus»

Après une recrudescence des cas de Covid-19, le Liban reconfine sa population au moins jusqu’au 7 septembre. Une épreuve supplémentaire pour le pays, traumatisé par les explosions survenues le 4 août à Beyrouth.

«Quoi maintenant? En plus de ce désastre, la catastrophe du coronavirus?», lâche Roxane Moukarzel. Encore sous le choc après la déflagration qui a dévasté des quartiers de Beyrouth le 4 août, les Libanais se reconfinent vendredi après un pic de contaminations au Covid-19.

Inquiète des conséquences de l'épidémie, Roxane Moukarzel accueille favorablement la décision du reconfinement, en particulier après l'explosion au port de la capitale qui a fait au moins 181 morts et des milliers de blessés et ravagé des quartiers entiers.

Hôpitaux surchargés ou endommagés

«Il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Si les gens commencent à tomber malade, où vont-ils les mettre?», dit cette mère de famille de 55 ans.

Le reconfinement n'affectera pas les efforts de nettoyage et de secours dans les quartiers les plus affectés par l'explosion, selon les autorités.

Les magasins d'alimentation, supermarchés et autres commerces peuvent rester ouverts, mais ils doivent observer des mesures de prévention.

«Plus rien à manger»

La pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer la crise économique inédite au Liban, avec une inflation galopante, des restrictions draconiennes sur les retraits en dollars et des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi ou une large partie de leurs revenus.

Assis dans son atelier de menuiserie, dans un quartier de Beyrouth plus éloigné du port, Qassem Jaber, 75 ans, ne voit pas en quoi un autre reconfinement serait utile.

«Il n'y a pas de travail. Les gens n'ont pas d'argent et n'ont rien à manger», a-t-il affirmé. Le commerçant est déterminé à rester ouvert pour aider les gens à reconstruire leurs maisons. «Qu'est-ce que le coronavirus vient faire là-dedans? On s'en remet», a-t-il ajouté.

Drapeaux noirs devant les maisons

«La situation est devenue hors de contrôle, il y a beaucoup de cas et les hôpitaux ne peuvent plus gérer cela», a affirmé lundi Hassan Nasrallah, exhortant ses partisans à se contenter de placer des drapeaux noirs devant leurs maisons et commerces pour marquer l'évènement.