Canada : Après les feux de l’été, des pluies ravagent la Colombie-Britannique

Glissements de terrain, inondations, routes coupées, voitures bloquées, évacuations: l’ouest du Canada a été frappé, dimanche et lundi, par des pluies abondantes.

Des consignes d’évacuation ont été émises dans le sud de la Colombie-Britannique, province de l’ouest du Canada, après de fortes pluies ayant conduit à des inondations et des glissements de terrain, ont rapporté, lundi, les autorités locales. «Après des pluies abondantes, des glissements de terrain et inondations ont touché diverses routes à l’intérieur des terres de Colombie-Britannique», a tweeté le M inistère des t ransports et des i nfrastructures de la province, dans la nuit de dimanche à lundi.

Plus de 200 mm d’eau en très peu de temps

Un peu plus à l’ouest, la ville d’Abbotsford a émis un ordre d’évacuation concernant plus d’une centaine de domiciles, selon Radio Canada, en raison de ces fortes pluies qui ont entraîné glissements de terrain et inondations par endroits. La ville de Merritt, à 400 km au nord-est, priait les habitants d’un secteur situé près d’une rivière d’évacuer immédiatement et indiquait que des lits étaient disponibles dans un centre pour les recevoir.