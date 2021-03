Dans la nuit de samedi à dimanche, la plaine du Rhône s’était illuminée dans le but de protéger les arbres fruitiers du gel . Un tel déploiement de moyens par le biais chaufferettes à paraffine végétale dans les vergers valaisans n’a pas lieu chaque année. Dommage, dirons-nous, car le tableau était pourtant bien joli. Heureusement, rétorqueront les Services de l’environnement (SEN) et de la santé publique (SSP). Parfois décriées pour la fumée qu’elles dégagent et qui peuvent incommoder les riverains, ces bougies ont engendré un pic de pollution à Saxon (VS).

C’est dimanche matin, entre 4 et 9 heures, que les concentrations les plus élevées en poussières fines ont été enregistrées, rapporte «Le Nouvelliste». Une valeur journalière en particules fines de 74 µ/m³ (particules fines au m3), dépassant la limite journalière de 50 µ/m³, informe le SEN. Selon la loi, ce seuil limite ne doit pas être franchi plus de trois fois par année. Or, en 2021, la station valaisanne a d’ores et déjà enregistré quatre dépassements. Le Service de l’environnement ne peut pas contrer une pollution naturelle par des directives.