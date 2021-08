Dérèglement climatique : Après les incendies dans le sud, le nord de la Turquie frappé par des inondations

Un hôpital de la province de Sinop, au bord de la mer Noire, a dû être évacué mercredi et une femme a été emportée par les eaux après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région.

Les autorités turques ont fait évacuer, mercredi, un hôpital et recherchaient une femme portée disparue après des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations massives et des glissements de terrain dans le nord de la Turquie.

Des torrents de boue

Les régions situées dans le nord et le nord-est de la Turquie sont régulièrement touchées par des inondations meurtrières. Nombre de scientifiques établissent un lien entre le réchauffement climatique causé par l’activité humaine et la survenue de plus en plus fréquente d’épisodes météorologiques extrêmes de ce type.