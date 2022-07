France : Après les incendies monstres, la dune du Pilat rouvre mercredi

Le site ne sera accessible que par bus car le parking est endommagé à plus de 60%, et avec un accès très encadré pour les visiteurs.

«Cheminements guidés»

La réouverture de l’accès grand public à la plus haute dune d’Europe, site très touristique du bord de l’océan Atlantique, se fera «dans des conditions sécurisées et avec des cheminements guidés», a souligné la préfète de Gironde Fabienne Buccio, dans un communiqué. La décision a été prise avec les collectivités locales, pompiers, police et office national des forêts.