Football - Après les incidents, Nice et Marseille assurent le spectacle

Une semaine après leur opposition houleuse, Nice et Marseille ont remis le beau jeu au centre du terrain: l’OGC a concassé les Girondins de Bordeaux de Valdimir Petkovic (4-0) malgré le huis clos et l’OM a fait chavirer le Vélodrome devant Saint-Etienne (3-1) grâce à ses recrues.

Au-delà du score, l’OM a montré de la détermination et du talent, porté par ses bouillants supporters et un meneur de jeu inspiré en la personne de Dimitri Payet, au four et au moulin.