Allemagne : Après les inondations, l’avenir en pointillé des sinistrés

Les sinistrés allemands ne savent pas vraiment de quoi sera fait leur futur, alors que l’ouest du pays a été durement frappé par d’importantes inondations.

Désormais «sans domicile et sans emploi» après les inondations en Allemagne, Carina Dewald ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Cette gérante d’une station-service détruite par les crues est comme des milliers de sinistrés dont l’existence a basculé pour des mois, voire des années.

Cette mère de famille de 39 ans veut croire qu’un futur est possible dans le village de Dernau, ravagé il y a moins d’une semaine par les eaux en folie de l’Ahr. «Je pense qu’on pourra retourner vivre dans notre maison, mais là je calcule au jour le jour», explique-t-elle à l’AFP devant les décombres de la station-service attenante à sa maison.

En attendant, «je suis formellement sans domicile fixe et sans emploi», résume Carina Dewald. Tout est à refaire dans son domicile où l’eau est montée jusqu’aux rebords des fenêtres du premier étage.

Sans eau et électricité

Dans l’immédiat, la famille a trouvé refuge dans un appartement proche mis à disposition par son beau-père. Ce logement a été épargné, mais il est privé d’eau et d’électricité, comme la plupart de la trentaine de communes sinistrées de la vallée.

«Le village ne va pas s’en remettre»

Des routes et des ponts ayant été détruits, certains endroits ne sont plus ravitaillés que par les airs. «Le village ne va pas s’en remettre», craint l’exploitante d’un domaine viticole. Toute sa production stockée en cave est à jeter. Peter Schnitzler, 55 ans, gérant et chef cuisinier du petit hôtel «Kölner Hof», propriété de famille depuis 1894, est aussi dans le doute: «Je ne pense pas rouvrir l’hôtel, ou alors comme pension», explique-t-il.