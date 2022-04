Afrique du Sud : Après les inondations, les habitants de Durban désemparés

De violentes intempéries ont frappé la région de Durban, en Afrique du Sud, ces derniers jours, faisant plus de 300 morts selon le dernier bilan.

«Je n’ai plus rien»: serrant contre lui quelques vêtements, tout ce qu’il a pu sauver des inondations meurtrières qui ont dévasté la région de Durban sur la côte est sud-africaine, Sinethemba Duka fait la queue avec des dizaines d’autres pour obtenir un abri. Plus de 300 personnes ont été tuées dans les intempéries, selon un dernier bilan mercredi soir. «Une des pires tempêtes de l’histoire du pays», ont reconnu les autorités.

Les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région et qui ont démarré le week-end dernier, ont laissé derrière elles un paysage désolé: ponts, routes et des milliers de maisons ont été détruites dans l’agglomération de plus de 3,5 millions d’habitants.