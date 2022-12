Coupe du monde: l’heure du questionnement pour Cristiano Ronaldo

Qatar 2022 : Après les larmes, l’heure du questionnement pour Cristiano Ronaldo

Le clan Ronaldo remonté contre Santos

Au lendemain de cette défaite inattendue, une partie de la presse internationale ainsi que le clan Ronaldo tirent à boulet rouge sur le choix de l’entraîneur: «Aujourd’hui, ton ami et entraîneur a fait les mauvais choix. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus puissante. On ne peut pas faire de quelqu’un un bouc émissaire alors qu’il ne le mérite pas», a écrit sa compagne Georgina Rodriguez, dans une story Instagram.