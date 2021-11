Sport – Après les maltraitances, l'équitation sera-t-elle retirée du pentathlon moderne?

Cela devait être une «simple» modification du règlement. Bouleversée et accusée de toutes parts, la Fédération internationale de pentathlon moderne avait annoncé se pencher sur une mise à jour du déroulement de ses épreuves. Durant l’été, celle-ci s’était fait la pire des publicités.

Devant les caméras du monde entier perchées au-dessus des Jeux olympiques, «Saint Boy» était devenu le martyr de ces joutes. Le cheval avait déjà été victime de sa cavalière, l’Allemande Annika Schleu: il avait été frappé après avoir refusé d’avancer devant les obstacles qui lui faisaient face. Considérée comme grande favorite de la compétition, Schleu avait terminé à la 31e place. Plus tard, c’est sa coach, Kim Raisner, qui s’en était prise à l’équidé. Elle avait été exclue des JO.

Sauf que l’organe directeur du pentathlon moderne semble être allé beaucoup plus loin que prévu. En secret, nous apprend le Guardian, celui-ci aurait voté pour remplacer l’équitation, l’une des cinq épreuves de la discipline, par du cyclisme. Une façon de conserver son statut de sport olympique à trois ans des Jeux de Paris.

Pour l’heure, l’organe directeur s’est contenté de déclarer qu’il se trouvait en grande discussion avec les Fédérations nationales. Avec pour ligne directrice de préserver le bien-être et la sécurité des chevaux et des athlètes. Des nouvelles, via communiqué de presse, devraient tomber en fin de semaine.