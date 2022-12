Pékin : Après les manifestations, la Chine assouplit ses restrictions sanitaires

Dans la ville d’Urumqi, capitale de la région du Xinjiang (nord-ouest), où un incendie mortel avait déclenché les premières manifestations, les autorités ont annoncé vendredi que les supermarchés, les hôtels, les restaurants et les stations de ski seraient progressivement rouverts. Cette ville de plus de quatre millions d’habitants a subi l’un des plus longs confinements de Chine, certains quartiers ayant été fermés début août. L’incendie d’un immeuble d’habitations, le 26 novembre, y avait fait 10 morts, et les restrictions ont été accusées d’avoir retardé les secours.