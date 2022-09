Menaces nucléaires russes: Pékin réclame un «cessez-le-feu»

Guerre en Ukraine : Menaces nucléaires russes: Pékin veut un «cessez-le-feu à travers le dialogue»

Après les avertissements de Vladimir Poutine en cas d’attaque ukrainienne sur les régions «annexées», la Chine appelle au calme, l’OTAN dénonce, Kiev «n’y croit pas» et Washington «prend ça au sérieux».

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. estime, à propos de la guerre en Ukraine et des menaces nucléaires russes, que «tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus».

La Chine a appelé, mercredi, à un «cessez-le-feu à travers le dialogue» dans le conflit en Ukraine, et insisté sur la nécessité de respecter «l’intégrité territoriale de tous les pays», après une allocution du président russe Vladimir Poutine annonçant une mobilisation militaire partielle.

«La souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus», a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.