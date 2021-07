Inde : Après les pluies diluviennes, le nettoyage commence

Les pluies de mousson diluviennes ont provoqué inondations et glissements de terrain, ainsi que la mort de plus de 159 personnes.

Une opération massive de nettoyage a débuté lundi, en Inde, à la faveur de l’amélioration des conditions météo, après des journées de pluies de mousson diluviennes qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain et la mort de plus de 159 personnes. Environ 250’000 personnes ont dû fuir leur domicile dans trois États de la côte ouest de l’Inde en raison de ces précipitations qui privent des régions entières de courant. Inondations et glissements de terrain sont fréquents en Inde, pendant la saison de la mousson (juin-septembre) qui est cruciale pour le débit des rivières et les nappes phréatiques. Mais les experts estiment que leur intensité est renforcée par le réchauffement climatique.