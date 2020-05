vevey (vd)

Après les quais, la vieille ville va aussi se débarrasser des voitures

Les autorités ont décidé d’interdire le trafic motorisé dans tout le périmètre de la vieille ville pendant plusieurs mois.

Un sale quart d’heure pour les automobilistes, mais un bel été pour les piétons et les terrasses: Vevey poursuit sa mise à l’écart des véhicules motorisés de son espace public. Après l’annonce de la fermeture du quai Perdonnet à la circulation, la Ville renchérit et ferme toute la vieille ville aux camions, voitures et motos, à l’exception de ceux des livreurs des commerces et des riverains.