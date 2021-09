Retrait d’Afghanistan : Après les républicains, les démocrates critiquent aussi Blinken

Des sénateurs démocrates ont estimé que la mise en œuvre du retrait américain d’Afghanistan avait été «fatalement défaillante». Le chef de la diplomatie Antony Blinken a défendu, une nouvelle fois, les décisions de son gouvernement.

«La mise en œuvre du retrait américain a été clairement et fatalement défaillante», a déclaré le président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez, réclamant que le gouvernement apporte «des explications complètes» et «rende des comptes».

S’il a estimé, comme Antony Blinken, que «le chaos» qui a accompagné le retrait et l’évacuation à la hâte de dizaines de milliers de personnes fin août était dû à «l’accord de reddition» conclu en 2020 par l’ex-président américain Donald Trump avec les talibans, l’influent élu démocrate a aussi déploré l’impréparation de Washington.

Défaillances du renseignement

En cause, notamment, les défaillances du renseignement, qui d’après le secrétaire d’État n’a pas vu venir l’effondrement de l’armée afghane et la prise rapide du pouvoir par les talibans. Et le processus très poussif pour attribuer des visas américains aux Afghans susceptibles de subir des représailles de la part des islamistes.