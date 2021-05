Diplomatie : Sanctions de Moscou: la Suède convoque l’ambassadeur russe

Le ministère suédois des Affaires étrangères a dénoncé samedi les sanctions russes visant notamment une chercheuse suédoise.

Les relations diplomatiques entre la Russie et l’Union européenne se dégradent depuis plusieurs semaines.

Le ministère suédois des Affaires étrangères a dénoncé samedi les sanctions russes contre des responsables européens, dont une chercheuse suédoise, et annoncé convoquer l’ambassadeur russe. «Nous avons décidé de convoquer l’ambassadeur pour faire part de nos protestations vis-à-vis des mesures russes», a indiqué à l’AFP un porte-parole de la diplomatie suédoise, Mats Samuelsson.

«Contrairement aux sanctions de l’UE (…) les sanctions russes sont arbitraires, juridiquement incertaines et sont l’expression de motivations politiques», a estimé le ministère. Åsa Scott, responsable d’un laboratoire spécialisé dans les substances hautement toxiques en Suède qui a confirmé les conclusions d’un laboratoire allemand sur l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny, fait partie des personnes visées par les sanctions annoncées vendredi par Moscou.

«Détérioration de la situation»

Figurent également sur la liste le président du Parlement européen David Sassoli, la commissaire Vera Jourova, le procureur de Berlin Jörg Raupach et le député français Jacques Maire, rapporteur spécial sur l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny à l’Assemblée parlementaire au Conseil de l’Europe (APCE). Vendredi, l’Union européenne avait déjà condamné la décision «inacceptable» et injustifiée des autorités russes de sanctionner huit ressortissants européens et annoncé «des mesures appropriées» en réponse à ces sanctions.