Stockholm : Après les scandales, nouveau chapitre pour le Nobel de littérature

L’Académie suédoise décerne son 113e Nobel ce jeudi à 13h. La Française Maryse Condé, la Russe Lioudmila Oulitskaïa et la Canadienne Margaret Atwood sont les favoris des parieurs.

Le Prix Nobel de littérature est le seul à pouvoir disputer à celui de la paix le titre de plus célèbre des Nobel (archives).

À peine sorti d’une mauvaise passe qui a terni le prix littéraire le plus célèbre au monde, le Nobel de littérature est attribué jeudi à Stockholm. La Française Maryse Condé, la Russe Lioudmila Oulitskaïa et la Canadienne Margaret Atwood sont les favoris des parieurs.

Les critiques littéraires sondés par l’AFP penchent plus pour l’Américano-Caribéenne Jamaïca Kincaid, le Kényan Ngugi wa Thiong’o, la poète canadienne Anne Carson, le Hongrois Peter Nadas ou le Français Michel Houellebecq. Mais tous s’accordent à dire que le prix est très difficile à prédire cette année.

L’Académie suédoise, qui décerne son 113e Nobel jeudi à 13h, garde secret jusqu’au dernier instant le vote de ses 18 membres. Aucun nom en lice n’est jamais confirmé avant la levée des archives cinquante ans plus tard.

Seul à pouvoir disputer à celui de la paix le titre de plus célèbre des Nobel, le prix de littérature peine à sortir d’une des périodes les plus troublées de son histoire, pourtant longue et mouvementée.