Crise en Ukraine : Après l’escalade de Poutine, Kiev appelle à punir Moscou

Mardi, l’Ukraine a demandé une réaction face la reconnaissance par le président russe, dans la nuit de lundi à mardi, de zones séparatistes à l’est de l’Ukraine.

Dans la nuit de lundi à mardi, Vladimir Poutine a donné pour instruction à son armée de se déployer dans les «républiques» séparatistes de Donetsk et Lougansk, quelques heures après avoir reconnu leur indépendance, au risque d’aggraver le conflit en Ukraine, qui a fait plus de 14’000 morts depuis 2014.

Décision russe condamnée

De futures représailles?

Le Parlement russe doit entériner mardi, la décision du chef du Kremlin de déployer une force qualifiée de «maintien de la paix» dans les régions de Donetsk et Lougansk, et ratifier deux accords d’entraide entre Moscou et les sécessionnistes, d’une durée de dix ans.

«Je suis vraiment sous le choc»

Une autre question sera de savoir quelles frontières la Russie reconnaît aux «républiques» séparatistes: la ligne de front actuelle ou les limites des régions administratives de Donetsk et Lougansk, définies par Kiev, bien plus vastes, que revendiquent les séparatistes? Ce flou nourrit la crainte d’une escalade militaire majeure.

D’ores et déjà, dans les rues de Kiev, la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes suscite la peur d’un emballement. «Je suis vraiment sous le choc, car j’ai beaucoup de famille» dans l’Est de l’Ukraine, déclare à l’AFP Artem Ivaschenko, 22 ans et originaire de Donetsk. «Cela fait huit ans que je vis à Kiev» et «c’est la nouvelle la plus terrifiante en huit ans», ajoute-t-il.