Explosion en République dominicaine: Le bilan passe à 25 morts

L’explosion a secoué la zone commerçante de San Cristóbal, capitale de la province du même nom, lundi vers 15h10 (21h10 en Suisse). Elle a provoqué un incendie, surmonté d’une gigantesque colonne de fumée. Lors d’un précédent bilan, le Centre des opérations d’urgence avait fait état d’au moins onze morts et de 59 blessés.

Périmètre de sécurité étendu

Le président dominicain, Luis Abinader, a assisté, mercredi, à une messe en hommage aux victimes et s’est ensuite réuni avec son gouvernement et les équipes d’urgence. «C’est un événement qui nous a tous choqués, nous sommes très tristes», a-t-il déclaré, sans donner d’estimation du nombre de victimes. La zone a été militarisée et le périmètre de sécurité étendu, selon la presse locale.