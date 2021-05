Neuchâtel : Après l’hantavirus des souris, c’est au tour des poissons d’être poisons

Un parasite, repéré en 2019 dans le département français du Jura, s’est propagé à celui, voisin, du Doubs, selon des contrôles menés en avril. Les Suisses gardent un œil sur la situation.

Décidément, les virus véhiculés par les animaux et potentiellement dangereux pour l’homme ont l’air toujours plus nombreux. En début de semaine, on apprenait qu’un hantavirus, propagé par les rongeurs et susceptible d’entraîner de graves complications chez l’humain, était présent en France voisine. Depuis le début de l’année, l’Agence régionale de santé Bourgogne–Franche-Comté a déjà recensé 16 cas, dans les départements du Doubs et du Jura. Et voilà qu’«ArcInfo» nous apprend ce jeudi qu’un parasite, jusqu’ici recensé plutôt dans les bassins du Danube, affecte les poissons, là encore dans le département du Doubs. Il avait déjà été observé dans le Jura français fin 2019 et des prélèvements réalisés en avril dernier ont montré sa propagation au département voisin.