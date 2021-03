France : Après l’incendie d’un data-center, des sites internet inaccessibles

Un important incendie est survenu dans la nuit de mardi à mercredi chez OVHcloud à Strasbourg, dans l’est de la France. De nombreux sites internet ont été perturbés.

Dans un communiqué, l’entreprise s’est dite «soulagée qu’aucun blessé ne soit à déplorer», et a présenté ses «sincères excuses» aux clients affectés, promettant de mettre en œuvre des solutions pour pallier l’indisponibilité du site strasbourgeois.

Des sites inaccessibles

«Le feu s’est rapidement propagé dans le bâtiment»

L’incendie s’est déclaré à 0h47 dans un des 4 data-centers d’OVH installés dans la zone industrielle de Port du Rhin, à l’est de la capitale alsacienne, non loin de la frontière allemande. Il a mobilisé d’importants moyens de secours, dont 115 sapeurs-pompiers et 44 engins, ainsi que des fonctionnaires de police et de la sécurité civile.