Diablerets (VD) : Après l’incendie, Glacier 3000 rouvrira ses portes le 12 novembre

L’extinction des flammes a été rendue plus difficile par la faible accessibilité du lieu.

Téléphérique «100% opérationnel»

Cette réouverture coïncide ainsi avec le début de la saison hivernale dans les Alpes vaudoises. Bernhard Tschannen indique que, pour satisfaire les besoins en restauration des skieurs et snowboardeurs, plusieurs solutions sont envisagées. Il serait question «d’une buvette et un restaurant éphémère de 100 places à la station sommitale Scex Rouge, un restaurant pop-up à la station intermédiaire de Cabane et 100 places supplémentaires au restaurant du Col du Pillon, grâce à une terrasse couverte.»