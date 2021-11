Web : Après LinkedIn et «Fortnite», Yahoo quitte aussi la Chine

L'américain Yahoo, connu pour avoir créé un moteur de recherche très populaire au début du web, a annoncé qu’il quittait la Chine, au moment où le pays serre la vis au secteur de la tech.

Les services de Yahoo ne sont «plus accessibles depuis la Chine continentale», depuis le 1er novembre, a indiqué le groupe américain, dans un communiqué non daté. L'entreprise avait lancé un moteur de recherche dans le pays en 1999, misant sur la croissance d’un gigantesque marché en devenir au moment où Internet n’en était qu’à ses balbutiements en Chine. Le géant asiatique est aujourd’hui l’un des pays les plus connectés au monde avec des entreprises locales particulièrement dynamiques et innovantes.