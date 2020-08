Football

Après Liverpool, Klopp n'exclut pas d'arrêter d'entraîner

Le coach allemand pourrait prendre sa retraite lorsqu’il quittera ses fonctions avec les Reds.

«Je prendrai un an de pause et je me demanderai à la fin si le foot me manque. Si la réponse est négative, dans ce cas c'en sera fini de l'entraîneur Jürgen Klopp», a-t-il dit à «Sportbuzzer».