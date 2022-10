Floride: après l’ouragan Ian, leur vie tient dans une valise 

Floride (USA) : Après l’ouragan Ian, leur vie ne tient plus que dans une valise

Depuis le passage d’Ian, les secours s’organisent et les habitants s’entraident pour sauver le peu qui peut l’être.

Certains habitants de Fort Myers Beach se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain après le passage d’Ian. L’ouragan de catégorie 4 a fait plus de 20 morts en Floride, en grande partie des personnes âgées.

Pete Belinda et sa femme marchent lentement le long d’une route à l’extérieur de Fort Myers Beach, dans le sud-ouest de la Floride. Ils sont fatigués et traînent chacun une grosse valise. «C’est tout ce qu’il nous reste», murmure-t-il. Située sur les rives du golfe du Mexique, sa ville d’habitude paisible est devenue mercredi l’épicentre des destructions causées par l’ouragan Ian. Fort Myers Beach est désormais une ville presque déserte, parcourue uniquement par les véhicules des services d’urgence et quelques personnes qui rentrent brièvement chez elles pour constater les dégâts.