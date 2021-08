Brésil : Après l’ouverture de deux enquêtes contre lui, Bolsonaro contre-attaque

Alors que sa popularité est au plus bas et qu’il est sous le coup de deux enquêtes, Jair Bolsonaro ne baisse pas les bras.

Et sa réélection est loin d’être assurée: sa popularité est au plus bas – notamment en raison de sa gestion chaotique de la crise du coronavirus – et les derniers sondages le donnent largement perdant face à l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva au scrutin de 2022.

Le début de semaine a été agité, avec l’annonce de l’ouverture de deux enquêtes contre lui par les plus hautes instances judiciaires du pays. Lundi, le Tribunal supérieur électoral (TSE) a lâché une première bombe : les allégations constantes de Jair Bolsonaro contre le système de vote électronique l’exposent à des poursuites pour «abus de pouvoir politique et économique». Si l’enquête prouve que des délits ont été commis avant son élection, en 2018, son mandat pourrait être annulé, une option jugée peu probable par les spécialistes.

Alliance stratégique

Accumulation de déboires

Attaques virulentes

Et il est de plus en plus virulent. «Ou nous faisons des élections propres au Brésil, ou il n’y aura pas d’élections», a-t-il lancé il y a trois semaines. L’escalade s’est poursuivie après l’annonce de l’ouverture des enquêtes du TSE et de la Cour suprême. «Ces enquêtes n’ont aucun fondement juridique. Si on ne joue pas dans les règles de la Constitution, la réponse doit aussi venir d’en dehors du cadre de la Constitution», a-t-il menacé mercredi sur une radio.