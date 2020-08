Après Makuti, la lionne Malkia débarque à Servion

Sam Deypass 13.08.2020 à 15:41

Pauvres bêtes ! Laissez les dans leur milieu naturel et créez plus de réserves naturelles dignes de ce nom ! Un lion parcourt des km ... et là sera enfermé dans une prison. Je suis contre les cirques avec animaux et contre les zoos. Les enfants peuvent très bien de nos jours regarder de merveilleux reportages et voir les animaux libres dans leur milieu naturel ! L’égoïsme et le nombrilisme de certains humains m’horripileront toujours.