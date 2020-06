Actualisé il y a 44min

Après Martigny, quatre cas positifs à l'hôpital de Sion

Le Canton suit de très près les contaminations qui ont touché des collaborateurs et un patient. Et il s’interroge sur les causes de ce rebond.

Les consignes d’hygiène de l’Office fédéral de la santé publique sont affichées dans le hall de l’hôpital de Sion. KEYSTONE

Trois membres du personnel soignant et un patient ont été testés positifs au Covid-19 en début de semaine sur le site de Sion de l'Hôpital du Valais. Ces cas sont liés au foyer découvert à Martigny au début du mois de juin.

«Les enquêtes menées indiquent des liens, professionnels ou privés, entre les cas de Sion et la flambée de cas à Martigny. Ils n’indiquent à ce stade pas une nouvelle flambée épidémique», a précisé mercredi l'Hôpital du Valais dans un communiqué.

«On a l'impression que ces cas sont liés mais nous sommes nerveux et sur les dents», a réagi Frank Bally, médecin-chef et Médecin cantonal remplaçant pour les maladies transmissibles à l'Institut Central des Hôpitaux à Sion. Le Valais a détecté plus de cas la semaine dernière que les deux semaines précédentes.

«Est-ce parce que nous testons beaucoup plus, ou est-ce parce que la population fait moins attention?» s'interroge-t-il. Ce qui est sûr, c'est que nous «suivons de très très près la situation».

Un seul patient contaminé

Depuis le diagnostic positif au Covid-19 d’un soignant à l’hôpital de Martigny au début du mois de juin, d’importantes mesures de suivi et de dépistage, dont les enquêtes d’entourage, ont été mises en place pour contenir la flambée. Cinq cas avaient alors été identifiés et les personnes concernées avaient été placées en isolement, tandis que leurs contacts proches avaient été mis en quarantaine. Quatre nouveaux cas ont alors été identifiés à l’hôpital de Sion.

Les professionnels de la santé ont été contaminés durant les pauses, ou lors de contacts privés. Concernant le seul patient qui a été testé positif à Sion, les choses sont moins claires. «Nous sommes convaincus qu'il a attrapé le virus à l'hôpital», détaille l'expert. La question est maintenant de savoir s'il a été infecté par un visiteur ou par un soignant. Et dans ce dernier cas, «est-ce le résultat d'une mauvaise application des mesures ou est-ce que celles-ci ne sont-elles plus effectives?», s'interroge encore Frank Bally. Dans tous les cas les mesures de protection vont être répétées.

Flambées de cas attendues

De manière générale et en l’état actuel de la pandémie de coronavirus, on doit s’attendre à des flambées, dans les semaines ou mois à venir. Le respect des mesures d’hygiène ainsi que le suivi attentif de ces situations, associé aux enquêtes d’entourage et à des mesures rapides, doivent toutefois permettre d’en limiter la portée.

La Suisse a recensé 37 cas supplémentaires de contamination au Covid-19 en un jour, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis le 15 mai, c'est la sixième fois que la barre des 30 contaminations est franchie.

La Suisse et le Liechtenstein comptent désormais 31'183 cas confirmés en laboratoire. Au total, 475'224 tests ont été effectués, dont 8% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne. L'incidence se monte à 363 cas pour 100'000 habitants. L'âge médian des cas confirmés est de 52 ans.