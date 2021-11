Genève - «Après mon coming-out, ma famille a menacé de m’enterrer vivant»

Aller au-delà de la peur

Le Refuge Genève, une des associations qui l’a soutenu, est spécialisé dans l’accompagnement des jeunes LGBT+, et aide notamment ceux qui le souhaitent à révéler leur orientation auprès de leurs proches. Selon Alexia Scappaticci, coordinateurice*, la situation vécue par Kreshnik est rare: «Dans 95% des cas, on arrive à avancer avec la famille vers un terrain commun.» Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts, surtout dans les familles au modèle très traditionnaliste, ou lorsqu’une religion qui proscrit l’homosexualité est très présente.

«La peur du rejet est présente même au sein d’un entourage aimant, nuance l’éducateurice*, mais nous essayons d’aller au-delà. Lorsque le jeune est d’accord, nous commençons alors par un rendez-vous avec sa famille, généralement en l’absence du principal intéressé. Ainsi, on peut aborder la thématique plus librement et la famille peut y réagir sans risquer de le blesser.»