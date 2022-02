Afrique de l’Ouest : Après neuf ans d’intervention militaire, la France se retire du Mali

La fermeture des dernières bases françaises prendra 4 à 6 mois, a annoncé jeudi Emmanuel Macron. Néanmoins, le président «récuse complètement» l’idée d’un échec.

Poussés dehors par les «obstructions» de la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens ont officialisé jeudi leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris, tout en affirmant vouloir rester engagés auprès des pays sahéliens et du golfe de Guinée.

«En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les états européens opérant aux côtés de l’opération (française) Barkhane et au sein de la task force Takuba estiment que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel (…) au Mali et ont donc décidé d’entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations», soulignent-ils dans une déclaration conjointe.

«Nous ne pouvons pas rester engagés militairement aux côtés d’autorités de fait dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés», et qui ont recours à «des mercenaires de la société (russe) Wagner» aux «ambitions prédatrices», a fait valoir le président français Emmanuel Macron lors d’une conférence de presse aux côtés des présidents sénégalais, ghanéen et du Conseil européen. Les autorités maliennes continuent de nier la présence de ces mercenaires sur leur territoire.

Paris et ses partenaires souhaitent toutefois «rester engagés dans la région» sahélienne et «étendre leur soutien aux pays voisins du golfe de Guinée et d’Afrique de l’Ouest» pour contenir la menace jihadiste. Le Sahel et le golfe de Guinée sont des «priorités de la stratégie d’expansion» des organisations jihadistes Al-Qaïda et État islamique, a souligné Emmanuel Macron.