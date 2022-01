Suisse – Après Omicron, un été sans mesures généralisées est envisageable

Une fois la vague d’Omicron retombée, il n’y aura plus besoin de restrictions étatiques comme l’obligation de porter le masque ou la règle des «2G» (vacciné ou guéri). C’est ce qu’estime l’épidémiologiste et ancien membre de la taskforce, Marcel Tanner, laissant espérer un été sans mesures généralisées.

Il y a toutefois une condition: «si nous continuons à nous faire vacciner et injecter la dose de rappel» a-t-il déclaré dans la «SonntagsZeitung». M. Tanner estime en effet que la société et chaque individu devront prendre leurs responsabilités car le virus ne va pas disparaître. «il y aura toujours des flambées de coronavirus, peut-être même de petites vagues», explique-t-il mais elles pourraient à l’avenir être maîtrisées et endiguées par «des mesures ponctuelles ciblées et volontaires».