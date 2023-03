États-Unis: Après onze ans de mariage, Reese Witherspoon divorce

«C'est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer», ont annoncé, ce 24 mars 2023, Reese Witherspoon et son mari, agent, sur le compte Instagram de l’actrice oscarisée. «Nous avons passé tant de merveilleuses années ensemble et nous avançons avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble.»