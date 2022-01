Lausanne – Après onze mois de prison, celui «qui aboie mais ne mord pas» risque l’expulsion

Un Italien de 55 ans est en préventive depuis février 2021 pour «actes préparatoires à meurtre». Son avocate dénonce un dossier «scandaleux et aberrant». dr

Antonio* avait deux passions: son travail d’ouvrier chez Holcim et sa famille. En 2015, cet Italien domicilié à Lausanne et père de trois enfants est licencié lors d’une restructuration. Il sombre dans l’alcoolisme et, très irritable, il se montre particulièrement grossier envers ses proches. En 2017, il subit un second coup de massue avec le décès de sa maman, en Italie. Il se rend sur place et reste prostré plusieurs jours d’affilée devant la tombe de la défunte. Pour ne rien arranger, un vieux litige foncier l’opposant à Matteo*, le mari de sa sœur, le mine de plus en plus. Le 19 février 2021, cet homme psychologiquement fragile, déprimé, alcoolique et à l’AI se rend chez son ennemi muni d’un manche en bois avec, selon le Ministère public, «une intention d’homicide». Quand il sonne, Matteo et sa femme refusent d’ouvrir. Frustré, Antonio défoule sa rage sur une barrière.

Deux heures plus tard, il s’est de nouveau rendu devant l’immeuble de son ennemi juré, cette fois à mains nues. La police le trouve sur place. L’interpellation est mouvementée. Antonio sort son langage fleuri habituel et balance un véhément «fils de p…» en italien à un agent.

Indemnisation demandée

Depuis le 19 février 2021, le quinquagénaire est en détention préventive pour «actes préparatoires au meurtre, injure, menaces qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires» sans recevoir la moindre visite de ses proches malgré plusieurs demandes réitérées de sa femme et de ses enfants. «Cette affaire est une aberration. Je demande une indemnisation pour les onze mois de détention de mon client», a déclaré Me Manuela Ryter Godel (avocate d’Antonio), mardi au Tribunal de Lausanne.

«Je n’ai jamais frappé ni femme ni enfants»

«J’ai sonné pour discuter avec mon beau-frère. Mais ma sœur m’a dit: «Ne nous casse pas les c… Laisse-nous tranquilles.» Ma tête a tourné. J’avais bu. Et j’étais immobilisé au lit pendant trois semaines à cause de douleurs au dos», explique le prévenu à la présidente du Tribunal. Interrogé sur son caractère, Antonio se compare à «un chien qui aboie mais ne mord pas». Il admet proférer des menaces. «Mais je n’ai jamais frappé ni ma femme ni mes enfants», précise-t-il. Entendue comme témoin, Matilda* réitère son amour pour Antonio. «C’est un mari super. Un papa formidable. Je suis avec lui depuis trente ans. Pendant que je m’occupais des enfants, c’est lui qui soutenait financièrement la famille. Son orgueil d’Italien du Sud n’a pas supporté son licenciement. J’ai eu deux cancers. Il a toujours été là. Présent.»

«Je n’ai pas peur de mon mari mais du tribunal»

Faisant appel à son expérience de juge, la présidente souligne qu’elle a l’habitude de voir des femmes victimes de violences conjugales qui ont peur de parler. «J’ai l’impression que vous avez peur», lance-t-elle à Matilda. «C’est du tribunal que j’ai peur. C’est un endroit inhabituel pour moi. Ce contexte rend mon émotion compréhensible. Mais je n’ai pas peur de mon mari. S’il hurle, je hurle plus fort que lui. Chez nous, c’est animé et coloré. Il ne faut pas confondre un homme méchant et un homme qui souffre», répond l’épouse.

«Pour nous, les Italiens du Sud, la famille est une valeur très forte. J’aime mon mari. J’aimerais que vous mettiez dans vos dossiers que ce que la justice fait subir à notre famille est inhumain» L’épouse de l’accusé

Le fils aîné d’Antonio dresse le portrait d’un père «aimant, travailleur, qui fait tout pour que ses enfants ne manquent de rien mais qui peut sortir des mots épouvantables». Il rejette la théorie du tyran domestique brandie par la justice. «Ma maman tient tête à mon papa. Elle ne baste pas facilement.»

Peine requise de trois ans dont 15 mois ferme

La procureure ad intérim, Sandrine Gruaz, peint le portrait d’un tyran domestique, menaçant et colérique, qui fait culpabiliser sa famille avec son incarcération. «Aujourd’hui, il est reproché aux autorités d’avoir surréagi après l’appel à l’aide de la famille. On nous parle d’un chien qui aboie mais ne mord pas. Mais les chiens les plus gentils ont parfois des coups de folie. Un chien enragé mord», souligne-t-elle. «Je requiers une peine privative de liberté de 3 ans dont 15 mois ferme, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, une amende de 600 fr. et l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans», poursuit la procureure.

«Il a une maison en Italie. Il souhaite rentrer en Italie. Il dit que s’il meurt, il veut être enterré en Italie et que la Suisse est un pays de m… Une expulsion est requise» Sandrine Gruaz, procureure ad intérim

Public en larmes

Dans cette salle du Tribunal de Lausanne très mal insonorisée, où il faut tendre l’oreille pour percevoir les mots, le public composé des enfants, de l’épouse et des proches de l’accusé n’arrive pas à réprimer ses larmes. Avocate d’Antonio, Me Manuela Ryter Godel est en train de faire le procès de la justice. «On veut expulser mon client de la Suisse, le séparer de ses trois enfants et de sa femme avec qui il vit depuis trente ans. On veut le renvoyer chez lui en Italie. Mais chez lui, c’est là où vit sa famille», a déclaré l’avocate, elle-même au bord des larmes. «On ne sépare pas des gens qui s’aiment. Cet homme n’a jamais été à l’aide sociale. Il a bossé plus dur que l’ensemble des personnes présentes dans cette salle. Jusqu’à y laisser sa santé. L’expulser est inhumain. On veut l’arracher à sa famille. Dire le droit, ce n’est pas appliquer des décisions de manière mécanique, aberrante et disproportionnée», a poursuivi l’avocate yverdonnoise.

«Le réquisitoire de la procureure est consternant. Il est lourd mais très léger car il n’y a aucun argument juridique. Le droit a été laissé aux vestiaires. Pendant onze mois, mon client n’a pas pu recevoir la moindre visite de sa famille. C’est scandaleux et inhumain» Me Manuela Ryter Godel

La présidente demande à Antonio s’il a quelque chose à déclarer avant la clôture de l’audience. «J’ai changé. Je suis devenu un autre homme. Je ne ferai plus d’histoires. Même pas avec mon beau-frère. Cela fait onze mois que je suis dans une cellule 24h sur 24. Si vous m’y laissez, je vais mourir.»

La famille d’Antonio a lancé une pétition pour demander son placement dans une institution psy et l’autorisation des visites de ses proches. Le verdict va être rendu prochainement.