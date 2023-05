Après Paris, l’ultra-droite défile dans les rues d’Annecy 

Après Paris, Annecy (F). Le 6 mai, une manifestation réunissant près de 600 militants de l’ultra-droite, la plupart cagoulés et arborant des croix celtiques, défilait dans les rues de Paris et choquait la France. Mardi soir, une action similaire s’est déroulée au cœur de la cité lacustre haut-savoyarde. Une quarantaine de militants nationalistes ont sillonné la ville aux cris, comme à Paris, de «Europe, jeunesse, révolution!». Ils ont aussi scandé «la France aux Français», entonné des chants nationalistes et déployé une banderole sur laquelle était inscrite: «Face à la répression, aucune soumission», ont notamment rapporté «Le Dauphiné libéré» et «France 3». La marche s’est déroulée autour de 22 heures. Elle n’était pas déclarée, donc pas autorisée. La police est intervenue et a procédé à des contrôles d’identité. Le préfet a «condamné» ce «défilé nocturne rassemblant des participants d’extrême-droite» portant en lui les germes d’une «incitation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination».