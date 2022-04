Télévision : Après «Peaky Blinders», une série sur la Guerre mondiale

Steven Knight va revisiter une période sombre de l’histoire dans «SAS: Rogue Heroes», mini-série au casting alléchant.



La sixième et ultime saison de «Peaky Blinders» débarquera en juin prochain sur Netflix. Outre-manche, la série, dont l’un des décors a pris feu , s’est terminée ce dimanche 3 avril 2022 sur la BBC. Profitant de cette actu, le créateur du programme à succès, Steven Knight, a dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série (ci-dessus).

Celle-ci reviendra sur le rôle des forces spéciales des armées aéroportées du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment sur leurs actions héroïques pour stopper l’avancée du nazisme et du fascisme en Afrique du Nord. Elle s'appellera «SAS: Rogue Heroes» et il s’agit d’une adaptation du roman historique de Ben Macintyre.