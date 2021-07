Genève - Après Pékin Express, Rose-Marie se lance sur les planches

Rose-Marie a passé son audition le 8 juillet 2021 pour jouer dans la pièce écrite par Antoine Maulini DR

C’est une nouvelle aventure qui commence pour Rose-Marie. Après avoir formé un binôme avec Cinzia dans «Pékin Express, La route des 3 continents» sur M6 entre février et avril 2021, la jeune femme fait désormais équipe avec le comédien et humoriste Antoine Maulini. Le Genevois lui a proposé de jouer dans une pièce qu’il est en train d’écrire et qui s’appellera «Vamoninos c’est Partitos». Un mélange entre une comédie musicale et un one-man-show prévu pour avril et mai 2022.

«Je regarde Pékin Express» chaque année et chaque fois, j’ai un coup de coeur pour des binômes. Cette fois, c’était pour Rose-Marie et Cinzia, ainsi que pour Christophe et Claire (ndlr: qui ont remporté la saison). Je me retrouvais dans la folie des ces deux amies, mais je n’avais pas du tout réalisé que Rose-Marie était Genevoise. Quand je l’ai compris, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire», se souvient Antoine. Le comédien a alors pris contact avec elle et lui a fait passer une audition le 8 juillet 2021, à l’issue de laquelle son metteur en scène, Gaspard Boesch, et lui ont constaté qu’elle s’en sortait très bien.

Rose-Marie, elle, est ravie de cette opportunité qui allie tout ce qu’elle aime: le chant, la danse et le théâtre. La Genevoise danse depuis qu’elle est enfant, a pris des cours d’improvisation au collège et un stage au cours Florent, à Paris, et chante tout le temps. «Cette pièce, c’est le combo parfait, dit-elle. J’ai hâte! J’ai soif de découvertes, d’aventure et ça répond à toutes mes aspirations. Je ne pouvais pas refuser, c’est une occasion en or.»

Est-ce le début d’une nouvelle carrière? «Ce serait génial! Je me dis que tout est possible. Qui sait ce que demain peut m’offrir comme opportunités?», confie-t-elle. En attendant de commencer les répétitions, Rose-Marie sera bien occupée. Avec Cinzia, elle prendra part au Rallye des Gazelles 2022 et les deux femmes sont à la recherche de sponsors.