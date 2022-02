Réouverture des frontières : Après presque deux ans, les Suisses pourront retrouver Bali

L’île indonésienne est tributaire du tourisme. Mais, depuis avril 2020, les voyageurs de Suisse et d’autres pays n’avaient plus le droit d’y pénétrer. Mais plus pour longtemps…

1 / 5 Bali est considérée comme l’un des plus grands paradis au monde pour passer ses vacances. Getty Sur l’île indonésienne, l’important secteur du tourisme est à terre depuis près de deux ans. Imago En 2019, plus de six millions de touristes ont visité Bali. Imago

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’île indonésienne de Bali rouvrira ses frontières aux touristes de tous les pays du monde le 4 février. «Cela doit servir à relancer l’économie de Bali», a déclaré lundi Luhut Pandjaitan, responsable gouvernemental en charge de la pandémie.

Toutefois, les visiteurs ne pourront pas se déplacer librement sur l’île dans l’immédiat: les personnes ayant un certificat de vaccination complet devront passer cinq jours en quarantaine dans un hôtel de leur choix et celles qui n’ont reçu qu’une dose de vaccin devront s’isoler pendant sept jours.

Secteur du tourisme à terre

Le gouvernement a décidé d’ouvrir ses portes malgré la hausse du nombre de cas depuis plusieurs jours, du fait du contagieux variant Omicron. En effet, Bali dépend du secteur du tourisme, presque complètement à terre depuis avril 2020. En 2019, plus de six millions de touristes s’étaient rendus sur cette île, connue pour ses plages, ses temples et ses rizières.

L’Indonésie a longtemps été le pays le plus touché par le coronavirus dans la région. Dimanche, l’État insulaire d’Asie du Sud-Est avait enregistré plus de 11’500 nouvelles infections. Au total, près de 4,3 millions de cas ont été enregistrés jusqu’à présent dans ce pays de 270 millions d’habitants. Plus de 144’000 personnes sont décédées en lien avec le Covid-19.