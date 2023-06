La grève des femmes est de retour après 4 ans, une pandémie et AVS21

Violences

Tributaires de l’actualité, les militantes mettent au cœur de leur mobilisation les violences conjugales qui ont conduit à deux féminicides récents dans le canton de Vaud, ainsi qu’une tentative à Genève. Le site Stop Femizid en dénombre déjà huit en 2023. Des faits liés aux représentations sexistes véhiculés par la société et intériorisés par les auteurs, pointent les spécialistes du domaine. Ces violences, létales ou non, font toujours 70% de victimes féminines, avec en moyenne deux décès par mois en Suisse.

Travail et salaires

Selon les chiffres fédéraux, les écarts de salaire s’élèvent toujours à 18% entre hommes et femmes, dont une moitié ne s’explique pas par des différences de formation ou de place dans la hiérarchie. Sur toute une vie, en comptant les temps partiels et les rentes, l’écart total de revenu s’élève même à 43%, pointent les collectifs. «Ces écarts persistent, car les changements nécessaires pour les faire évoluer sont structurels, et pas superficiels, analyse Carolina Topini. Ils nécessitent de faire évoluer non seulement les mentalités, mais aussi l’organisation globale du travail. Traduire cela en mesures concrètes demeure un fort enjeu communicationnel pour la grève.»

Prévoyance

Et si la promesse de la révision du deuxième pilier (LPP) était brandie lors de la votation pour compenser cette concession, le projet finalement avalisé n’obtient pas non plus les faveurs des collectifs de la grève. Il ne contient que trop peu de mesures pour les petits salaires et les temps partiels, qui concernent surtout les femmes, estiment-ils. La gauche et une partie du patronat ont lancé un référendum.