Biodiversité : Après quatre siècles d’absence, les castors barbotent à nouveau à Londres

Un couple a été réintroduit jeudi dans une ferme éducative d’Enfield, dans le nord de la capitale. L’espèce, décimée par une chasse intensive, avait disparu au XVIe siècle des rivières britanniques.

Améliorer la biodiversité et la qualité de l’eau

Chassés pour leur fourrure, leur viande et leurs glandes produisant une sécrétion huileuse odorante, le castoréum, utilisée pour produire des arômes alimentaires, ces ingénieurs de la nature avaient disparu des rivières britanniques au XVI e siècle. Mais plusieurs études ont montré les bénéfices de leur retour, conduisant à plusieurs programmes de réintroduction au Royaume-Uni, dans le sud de l’Angleterre et en Écosse.

«Nous avons vu en Europe et dans certaines parties de l’Écosse à quel point les castors sont une espèce qui s’adapte quand ils ont de l’eau et du fourrage», a souligné la Dr Roisin Campbell-Palmer, du Beaver Trust, impliqué dans le programme de réintroduction. «Nous continuerons à travailler avec l’équipe pour surveiller leur évolution et leur bien-être et, si tout va bien, on pourrait même voir des petits en 2023», a-t-elle ajouté.