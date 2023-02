États-Unis : Après qu’un de ses trains a déraillé, la compagnie devra payer la dépollution

Le 3 février, le déraillement d’un train transportant notamment du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène, avait provoqué un énorme incendie et l’évacuation de centaines de personnes dans la localité d’East Palestine, dans l’Ohio.

Le gouvernement américain a ordonné, mardi, à une compagnie ferroviaire, dont un train transportant des produits chimiques toxiques a déraillé , de nettoyer la pollution ayant résulté de l’accident et d’assumer la responsabilité financière de l’opération, en la menaçant de lui faire payer «le triple» des frais si elle n’obtempérait pas.

Le 3 février, le déraillement dans la localité d’East Palestine, dans l’Ohio, avait provoqué un énorme incendie et l’évacuation de centaines de personnes. Le train transportait notamment du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique. Les autorités ferroviaires avaient procédé à des rejets «contrôlés» de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques.