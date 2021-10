Après Christine and the Queens, place à Rahim

Cafouillage dans les noms : Après Rahim et Sam le pompier, Héloïse ne sait plus comment s’appeler

En changeant de pseudo d’artiste une énième fois, la chanteuse, ex-Christine and The Queens, s’est attiré les foudres des internautes.

Au départ, Héloise Letissier était connue sous le nom de «Christine and the Queens». Appelez-la désormais «.»

Elle nous a habitués à changer souvent de nom de scène. Après avoir été Christine and the Queens, puis Chris, la chanteuse, de son vrai nom Héloïse Letissier, a à nouveau voulu opérer un changement identitaire. Mais en s’autobaptisant Rahim, l’artiste qui voulait représenter une personne non-binaire et arabe, n’a pas fait l’unanimité.