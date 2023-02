Violences sexuelles : Après sa condamnation pénale, Weinstein poursuivi au civil

L’ancien «roi» du cinéma de 70 ans, producteur de grands succès primés comme «Pulp Fiction», a été reconnu coupable en décembre d’avoir commis un viol et deux agressions sexuelles en 2013 sur cette mannequin européenne, qui a témoigné anonymement lors du procès. Il encourt pour cela jusqu’à 18 ans de prison et risque de finir sa vie derrière les barreaux, car il purge déjà une peine de 23 d’emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires et dont il a fait appel.