Grande-Bretagne : Après Sarah, les Londoniens pleurent Sabina

Six mois après le meurtre de Sarah Everard, des centaines de personnes se sont réunies vendredi à Londres pour rendre hommage à une autre jeune Britannique de 28 ans assassinée.

Cette enseignante de 28 ans avait disparu le vendredi de la semaine précédente, alors qu'elle sortait de chez elle pour se rendre à un bar situé à cinq minutes à pied. Un passant a retrouvé son corps le lendemain, vers 17h30. Selon l'agence de presse britannique PA, elle avait été attaquée à l'aide d'un couteau et retrouvée cachée sous un tas de feuilles.

«Important et émouvant»

«La veillée pour Sabina Nessa est un moment important et émouvant pour que toute la communauté se réunisse et soit solidaire avec sa famille en cette période de deuil inimaginable», a indiqué dans un communiqué le maire travailliste de Londres Sadiq Khan, dénonçant «une tragédie» et un «cauchemar». Le Premier ministre Boris Johnson a lui placé une bougie devant la porte du 10 Downing street, adressant «ses pensées» aux proches de la victime.