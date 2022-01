Après Secret Story, Shine a changé de vie

Douze ans plus tard, la Genevoise dont le nom complet est Frédérique Shine a complètement changé de vie. Elle est aujourd’hui médium, coach et auteure. «C’est en 2015 que j’ai créé un site internet consacré aux états de consciences modifiés, au développement personnel, au paranormal, à la spiritualité, mais de manière anonyme, raconte-t-elle. Ce milieu m’intéressait, mais je n’étais pas encore sûre de moi.» Les années passant, Frédérique Shine a pris de l’assurance, jusqu’à créer un oracle divinatoire, « L’oracle de Shine », sorti en janvier 2022. «Il s’agit d’un outil d’aide et de guérison destiné aux personnes qui se posent des questions», explique-t-elle.

En parallèle, la Romande a repris l’écriture du livre consacré à l’ordre du Temple solaire (OTS) qu’elle avait évoqué à sa sortie de «Secret Story» . «Je l’avais mis de côté après avoir subi des attaques. Toute mon histoire a été déformée dans les médias. On a dit que j’avais été élevée dans cette mouvance et que ma mère (ndlr: décédée en 2001) en faisait partie, mais c’est faux. Le but de cet ouvrage est de rétablir la vérité et de démontrer que des membres de l’OTS étaient encore en activité cinq ans après les massacres en Suisse, en France et au Canada, et que ma mère est tombée dans leurs filets», dit-elle.