Football - Après Sion, Bâle punit Servette

« Il ne faudra pas avoir peur et se montrer à la hauteur », espérait Alain Geiger la veille , conscient que ce déplacement à Saint-Jacques n’aurait rien d’une promenade de santé pour ses hommes. Inutile de tourner autour du pot, de chercher midi à quatorze heures ou d’ergoter sur la qualité de l’adversaire, le résultat est plus explicite qu’une longue diatribe.

D’emblée on a senti que le visiteur genevois n’était pas prêt à tenir le bras de fer face à des Rhénans impressionnants, devant leur public, en confiance après avoir passé le FC Sion à la moulinette (6-1) une semaine plus tôt et s’être imposé 2 à 1 jeudi à Ujpest. Les joueurs de la Praille , poussés d’emblée dans leurs derniers retranchements , ont subi le diktat d’un FC Bâle plus serein, plus fort, avec un premier but tombé après moins de vingt minutes.